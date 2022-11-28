Ukrayna: Rusya 9 aylık dönemde 16 bin füze attı

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UKRAYNA, (DHA) – Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, bugün Rusya’nın 9 ayda Ukrayna’ya 16 bin füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Savunma Bakanı Oleksii Reznikov açıklamasında “Son dokuz ayda Rusya, Ukrayna’ya 16.000’den fazla füze saldırısı düzenledi. Rus hedeflerinin yüzde 97’si SİVİL’dir” ifadelerini kullandı. Bakan Reznikov’un yaptığı paylaşımda 12 bin 300 hedefin banliyö ve köyler olduğu altı çizilerek saldırıların 500’ünün askeri objeler olduğu ifade edildi.

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