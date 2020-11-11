Ukrayna Parlamentosu Başkanı koronavirüse yakalandı

Sonat KEREM / KİEV, (DHA) – Ukrayna Parlamentosu Başkanı Dmitro Razumkov, koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda virüse yakalandığını duyuran Razumkov, “Hepimizin koronavirüs kapma riski var. Bugün hastalık benim aileme de ulaştı, pozitif test sonucu aldım. Kendimi iyi hissediyorum, umarım böyle devam eder” ifadelerini kullandı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov da bugün koronavirüs testinin pozitif sonuç verdiğini açıkladı. Ukrayna’da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Maliye Bakanı Sergiy Marçenko da bu hafta içinde koronavirüse yakalanmıştı.

UKRAYNA’DA SON DURUM

11 Kasım itibarıyla günlük vaka sayısının 10 bin 611 olarak kaydedildiği Ukrayna’da hafta sonları sıkı karantina önlemlerine geri dönülmesi kararlaştırıldı. Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısı 489 bin 808’e yükselirken, salgının başlangıcından bu yana virüs nedeniyle 8 bin 947 kişi hayatını kaybetti.

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