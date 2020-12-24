Ukrayna lideri Zelenskiy, Türk şirketinin inşa ettiği köprüyü açtı

Sonat KEREM/KİEV, (DHA) – Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin güneydoğusundaki Zaporijya kentinde Türk şirketinin inşa ettiği köprünün açılışını gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya kentinde Türk şirketi Onur Taahhüt tarafından inşa edilen ve ülke tarihinin en önemli projelerinden biri olarak gösterilen kara yolu köprüsünün ilk bölümünün açılışına katıldı.

“ALTYAPI ZAFERLERİMİZDEN BİRİ”

Onur Taahhüt Genel Koordinatörü Emre Karaahmetoğlu ve yetkililerden projeyle ilgili bilgi alan Zelenskiy, Zaporijya köprüsünü Ukrayna’nın “altyapı zaferlerinden biri” olarak nitelendirdi. Ukraynalı lider, ülkenin batısı ile doğusunu sembolik olarak birbirine bağlayacak otoyolun inşasının Ukrayna’nın bağımsızlığının 30’uncu yıl dönümünde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Dinyeper Nehri üzerinden geçen otoyol projesi kapsamında, dört köprü ve 27 viyadükten oluşan 9,1 uzunluğunda yol inşa ediliyor. Projenin 2,3 kilometrelik bölümü bugün hizmete açıldı. İnşaatına 2004’te başlanan ancak çeşitli sorunlar nedeniyle tamamlanamayan projeye, Zelenskiy’nin girişimiyle hayata geçirilen “Büyük İnşaat” programı kapsamında 2020’de yeniden start verildi. Zaporijya köprüsü için Ukrayna Kara Yolları Kurumu ile Onur Taahhüt arasında 21 Şubat 2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştı.