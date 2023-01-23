Ukrayna, Leopard tanklarını savaşın ilk haftasında istemiş

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UKRAYNA, (DHA)- Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrij Melnyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın resmi olarak Almanya’dan 3 Mart 2022’de Leopard tanklarını talep ettiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Leopard tankları konusunda Almanya’ya resmi talebi savaşın başlamasından 7 gün sonra, 3 Mart 2022’de yaptığını duyurdu. Melnyk, “Nazik bir hatırlatma: Ukrayna, Rusya’nın savaşı başlatmasının 7’nci gününde, 3 Mart 2022’de Almanya’dan Leopard tankları tedarik etmesini resmen istedi. Bugün barbar Rus savaşının 334’üncü günü. Belki de bu süreci hızlandırmanın zamanı gelmiştir?” ifadelerini kullandı.

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