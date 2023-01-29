Ukrayna birlikleri, tank eğitimi için İngiltere’ye geldi

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Vahdet AYAZ, (DHA)- Ukrayna tankçı birlikleri, İngiltere’nin Ukrayna’ya göndereceği Challenger 2 tipi tankların kullanım eğitimini almak üzere İngiltere’ye geldi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukraynalı tankçı birlikleri, Rusya’ya karşı devam eden mücadeleleri için eğitime başlamak üzere İngiltere’ye geldi. Birleşik Krallık, küresel ortak ülkelerle birlikte Ukrayna’ya Challenger 2 tankları sağlayacak ve bu da Ukrayna’ya uluslararası desteğin gücünü gösterecek” denildi.

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