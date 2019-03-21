Ukrayna, Türkiye’den getirilen 17,2 ton domatesin sağlığa zararlı madde içerdiği gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi.

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın ‘Vostoçnıy’ gümrük kapısında Türkiye’den gelen 17,2 ton domateste yapılan incelemede Güney Afrika güvesine rastlandığı bildirildi.

Sağlığa zararlı madde içerdikleri tespit edilen Türk domateslerine el konulduğu, ürünlerin Türkiye’ye geri gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketiciyi Koruma Servisi’nin, ürünlerin Ukrayna’nın hijyen standartlarına uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye uyarı yazısı yolladığı kaydedildi.

Ukrayna, bu ayın başında da Türkiye’den getirilen 11,8 ton domatesi aynı gerekçeyle ülkeye almamıştı.

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