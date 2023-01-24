Uğur Mumcu ölümünün 30’uncu yıldönümünde Maltepe’de anıldı

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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA)-GAZETECİ ve yazar Uğur Mumcu, ölümünün 30’uncu yıl dönümünde Maltepe’de anıldı. Etkinliğe Uğur Mumcu’yla aynı dönemde çalışmış gazeteciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu’nun vefatının 30’uncu yılında Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi. Törenin başında etkinliğe katılan izleyicilere Uğur Mumcu’nun hayatını anlatan belgesel izletildi. Ardından Uğur Mumcu ile aynı dönemlerde gazetecilik yapmış Nazım Alpman, Zafer Arapgirli ve Serpil Yılmaz ise konuşmacı olarak sahneye çıktı. Konuşmasını gerçekleştiren Arapgirli, sarı basın kartını Uğur Mumcu’nun ellerinden aldığı anları izleyicilerle paylaştı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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