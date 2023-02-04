Uğur Dündar: Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında suç duyurusunda bulunuldu  

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“Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemelidir ve düdüğünü asmalıdır”

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) – Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, “Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular” dedi.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor. Üyelerin açıklamaları sırasında söz alan YDK Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçında düdük çalan Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında, açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar, “Ali Palabıyık ve hakem ekibi hakkında Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundular. Başkanımız Ali Koç’un dün yaptığı açıklamada dediği gibi, stadımıza giremez. MHK başka maçlarda görevlendirir mi bilemeyiz. Ama ben Ali Palabıyık’a çağrıda bulunmak istiyorum. Hukuki süreç nasıl devam eder bilemeyiz ama Fenerbahçe camiasından özür dilemelidir ve düdüğünü asmalıdır. Kulüp hukukçularımız da ellerinden gelenleri yapacaklardır” diye konuştu.

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(FOTOĞRAFLI)