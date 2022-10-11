UEFA’da çıkıştayız…

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UEFA’nın ülkeler sıralamasında bir sıra daha yükselerek, 18’nciliğe çıktık. Doğrusunu söylemek gerekirse, beş takımla çıktığımız yolculukta, dört takımla devam ediyor oluşumuz büyük bir avantaj.

Fenerbahçe’nin Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca’yı 2-0 yenmesi, Başakşehir’in, Letonya’da Rigas FS’yla berabere kalması ülke puanı açısından çok iyi oldu. Her ne kadar Başakşehir’in kazanması, bu anlamda çok daha iyi olacak olsa da, yine de dışarıda alınmış bir beraberliği de azımsamamak gerekir.

Sivasspor’un, Makedon ekibi Ballkani’ye uzatmalarda yediği golle 4-3 kaybetmesi için de söylenebilecek tek şey, “Şanssızlık” olsa gerek.

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Trabzonspor da Monako deplasmanında yenilmeyip bir beraberlik kurtarabilseydi, çok daha iyi olacaktı kuşkusuz. Bu maçların ardından, aldığımız bir galibiyet ve beraberlik, Türkiye’yi ülkeler puan sıralamasında bir sıra daha yükselterek 18. basamağa çıkardı.

Son açıklanan UEFA Ülkeler Puan sıralamasında 25.100 puanla 19. sıradaki ülkemiz, bir galibiyet ve bir beraberlikten elde ettiği, 0.600 puanla birlikte, 25.700 puana ulaşarak, 18’inciliğe geldi.

UEFA’nın puanlama sistemine göre, Avrupa kupalarında ülke puanı hesaplanırken galibiyetlere 2, beraberliklere 1 puan veriliyor. Ardından, toplanan puan temsilci sayısına bölünerek ülke puanına ekleniyor. Fenerbahçe’nin galibiyetinden gelen 2 ve Başakşehir’in beraberliğinden gelen 1 puan, bu sezon Türkiye’den Avrupa kupalarına katılan takım sayısı olan beşe bölündü ve 0.600 puan olarak ülke puanına eklendi. Sıralamada yer değiştirip altımıza aldığımız Hırvatistan’ın Avrupa’da mücadele eden takım sayısının yalnızca bir olması da ülke olarak önemli bir avantajımız olduğunun da altını çizelim. Buna ilave olarak, 16. Sıradaki Rusya’nın da Avrupa’da mücadele edemiyor oluşu da bir başka avantajımız. Ayrıca, hemen üzerimizdeki, yani 17. sıradaki Danimarka’yla aramızda ise, yalnızca 0.125 puan fark var. Yani Sivasspor ya da Trabzonspor’un, 3. Hafta maçlarından bir beraberlik dahi alması, ülkemizi Danimarka’nın da üzerine çıkaracaktı. Bunu da hatırlatalım.

Bu arada, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir kura çekerek, Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya’yla birlikte D Grubunda mücadele edeceğiz. Hani, “Gruptaki rakiplerini siz belirleyin” deseler, bu takımları bir araya getirmek neredeyse imkânsız olur. Toplamda on grubun ilk iki sırasında yer alan takımların gideceği bu şampiyonaya adımızı yazdıracağımıza inanıyorum.

Evet, Süper Lig’de şampiyon olan Trabzonspor’un bile, Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak gidemediğini düşündüğümüzde, kulüp ve milli takımlarımızın elde edeceği başarılı sonuçların, bu yolda ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliyoruz.

Bu nedenle, halen Avrupa arenasında boy gösteren dört takımımızla birlikte ‘Bizim Çocuklar’ın üstlendiği misyonun öneminin altını bir kere daha çiziyor ve bir kez daha ve yürekten başarılar diliyorum.

Kalın sağlıcakla…