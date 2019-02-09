Sebze fiyatlarındaki yükselişe karşı belediyelerin kuracağı tanzim satış mağazalarının iki büyük ilde nerelere kurulacağı merak konusu.



Tarım Kredi Kooperatiflerinin doğrudan üreticiden aldığı meyve ve sebzeler sadece işçilik ve nakliye masrafı eklenerek çadır ve kamyonlarda satışa sunulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tanzim satış mağazaları için “Önümüzdeki hafta ilk etapta İstanbul’da 50, Ankara’da 30’dan fazla noktada, hakiki değerinde olacak şekilde süreci başlatacağız” demişti. Bu açıklamalar üzerine ilgili kuruluşlar acil çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre başlangıçta eski dönemin tanzim satış mağazaları gibi sabit yerler düşünülmüyor. Bunun yerine hemen gelecek haftadan itibaren halka ucuz meyve sebze satışının başlayabilmesi için mobil model üzerinde duruluyor. Tarım Kredi Kooperatifleri, üretici ya da çiftçiden meyve ve sebze satın alacak. Satın alınan ürünlerin üzerine işçilik maliyeti, yükleme, boşaltma, nakliye gibi masraflar eklenecek. Bu ürünler belediyelerin belirleyeceği tanzim satış yerlerine gönderilerek, vatandaşa sunulacak.

Edinilen bilgiye göre tanzim satış noktaları bir çok parametreye göre belirlenecek. Yaya trafiğinin yoğun olduğu metro çıkışlarına müsaitlik durumuna göre ya çadır kurulacak ya da kamyonlar yerleştirilecek. Konunun uzmanları kamunun devreye girmesiyle işçilik, kira, vergi gibi maliyetlerin fiyata yansımamasıyla meyve sebzede ucuzluk sağlanacağını belirttiler. Ancak Uzmanlar, bu yöntemin kalıcı, sürdürülebilir bir çözüm olamayacağını vurguladılar.