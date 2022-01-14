Ucuz ekmek satan fırının şoförünü bacağından vurdular

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, “Klorpirifos çocuklarda sinir sistemine çok zararlı ve AB'de kullanımı yasak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2016 yılında bu tarım zehrini yasaklamış ve piyasadan toplatılması kararını almıştı. Ancak hala ülkemizde kullanılıyor. Bakanlık 2016’dan bu yana bu zehrin piyasadan toplatılması süreci ve kalıntı izleme çalışmaları ile ilgili bir veri paylaşmıyor, bu nedenle tükettiğimiz ürünlerde bu zehirler var mı yok mu bilmiyoruz. Bu zehirler bir şekilde sofralarımıza geliyor” dedi.