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3 Nisan 2019
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uçak kanadı
uçak kanadı
Teknoloji Haberleri

Uçuş sırasında şeklini değiştirebilen uçak kanadı geliştirildi

Editör Editör

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NASA ve MIT mühendisleri bir süredir yeni nesil bir uçak üzerinde çalışıyor. Bu uçağın en büyük özelliği ise uçuş sırasında kanadının şeklini değiştirebilmesi olacak.

Henüz tasarım aşamasında olan uçağın esnek bir yapıda olabilmesi için ilk olarak uçağın kanatları üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış durumda. Mühendisler, şekil değiştirme konusunda hayli yetenekli olan bir uçak kanadı geliştirmeyi başarırken, bu kanadın uçağın momentumunu ve yönünü daha iyi kontrol etmek için şeklini değiştirebilme şansına sahip.

Birbirine bağlı yüzlerce küçük parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu yeni nesil uçak kanadı, klasik kanatlarla kıyaslandığında çok daha esnek ve hafif bir yapıda bulunuyor. Böylece kanadın monte edildiği uçaklar enerjiyi çok daha verimli kullanabilme şansına sahip oluyor.

Geliştirilen yeni uçak kanat tipinin bir başka faydası ise iniş ve kalkış sırasında uçağın çok daha dengeli hareket etmesini sağlaması…

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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