Uçuş Hiç bu kadar özgür olmamıştım

Değerli okurlar, pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçirdiğimizden dolayı eskisinden daha fazla film ve dizi izler olduk.Bugün sizlere geçmiş dönemde izlediğim ve tekrar aynı heyecanla izlediğim bir filmi önereceğim.

2012 ABD yapımı Uçuş filmi gerçekten başarılı bir film. Dram-gerilim-aksiyon türündeki, 138 dakika süreli filmin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Robert Zemeckis var.Başrolleri ise Denzel Washington,John Goodman,Don Cheadle,Kely Relly,Melissa Leo ve Nadine Velazguez paylaşmış.Uçuş filminin senaryosu,2009 yılında kuşlara çarptığı için iki motoru birden duran ve Hudson Nehri’ne indirilen uçağın pilotu CHESLEY SULLİNBERGER’den ilham alınarak yazılmış.

Filmin Konusu

Whip whitaker (Denzel Washington),pilot olan babası sayesinde uçmayı tutku haline getirmiş birisidir.Ancak,zaman içerisinde alkolün esiri olmuş ve eşinden ayrılmıştır.Birgün,mekanik bir arıza yüzünden kontrolden çıkan uçağı yere indirerek yolcuların hayatını kurtarıyor.Bir anda ABD halkı tarafından kahraman ilan ediliyor.Uçağın düşmesine neden olan şey,kaza komisyonu tarafından araştırılırken,uçağın pilotlarından alınan kan numunesi sonucunda kaptan Whip’in kanında yüksek derecede alkol bulunuyor.Ve uçağın düşmesinin sorumlusu olarak Whip gösteriliyor.Bir anda kahraman ilan edilen Whip için herşey tersine dönüyor ve sorumsuz alkolik olarak yargılanmaya başlanıyor.Whip,görevini kötüye kullanan bir suçlumudur yoksa bir kahramanmı?.Suçlu ise cezasını çekecekmi? Filmin sonu hayli ilginç.İzleyip görelim.

Umarım filmi beğenirsiniz.