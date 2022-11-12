Uçuruma yuvarlanan otomobil, hurdaya döndü; sürücü yaralı

- Reklam -

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)- BURSA’da, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Demir (67) yaralandı.

​Kaza, İnegöl ilçesine bağlı Çayyaka Mahallesi’nde meydana geldi. Boğazova’dan İnegöl’e giden Ali Demir (67) yönetimindeki 11 TD 033 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ağaçlara çarparak duran otomobil, hurdaya dönerken, içeride sıkışan sürücü Demir de itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ali Demir, tedaviye alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -