Üçüncü kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da otomobilinde 120 gram metamfetamin ile yakalanan Ö.K., tutuklandı. Ö.K.’nin daha önce de 2 kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandığı belirtildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.K.’nin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan Ö.K.’nin otomobili, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Domaniç kara yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 120 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise hassas terazi bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.

Ö.K.’nın 2019 ve 2021 yıllarında da uyuşturucu madde satışından 2 kez tutuklanıp, tahliye olduğu ortaya çıktı. (DHA)

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