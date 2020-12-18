Üçüncü hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Serdar ALTINTEPE-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan kararla uygulanmaya başlanılan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 3’üncü haftaya girildi. Saat 21.00’de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar boşaldı. Kısıtlama öncesi yoğun olan İstanbul trafiği, kısıtlama saati öncesi yüzde 18’e kadar düştü. Önceki hafta sonu kısıtlamalarına göre bugün vatandaşların tedbirli davranarak evlerine daha erken çekildikleri gözlendi. 56 saat sürecek hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi 05.00’e kadar sürecek
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