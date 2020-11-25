Bülent Arınç nasıl bir adam.Ben anlayamadım.Siz anladınız mı?İyi bir siyasetçi mi?İyi bir tiyatrocu mu?





AKP adalet reformu yapılacak dedi.

Cumhurbaşkanı ağzından düşürmedi

Her il kongresinde reformdan bahsetti

Türkiye adalet reformunu beklemeye başladı.



Üç beş gün önce Habertürk televizyonuna davet edilen Bülent Arınç’ta adalet reformuna değindi.

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tahliye edilmelerini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da aynı düşüncede olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Cumhur ittifakındakiler seslerini çıkartmaya başladı.



Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Bülent Arınç’a öfkesini gösterdi.

Kimse şahsi düşünceleri ile fitne sokmasın dedi.

Cumhur ittifakının sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Bülent Arınç’da istifasının cebinde olduğunu söyledi.

Arınç Cumhurbaşkanının kendisine randevu vermesini bekliyor.



Uçtu uçtu Bülent Arınç uçtu.

Bu sefer tamamen uçtu.

AKP’de Bülent Arınç tamamen uçtu.

MHP’liler huzursuz.

AKP’liler huzursuz.

Bülent Arınç niye böyle yaptı.

Siz bir şey anladınız mı?