Ücretsiz izine çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara yapılacak ödemelerin detayları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.



Bu esaslar 4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun geçici 24 üncü maddesi kapsamında yapılacak nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Güncel olarak bilinen çalışanların iş akitleri fesihleri askıya alınarak(işten çıkarmanın yasaklanması) işverenlerin çalışanları ücretsiz izine çıkarması ve 15.03.2020 tarihi itibariyle işsiz kalanların bu kanun gereği yararlanmalarını sağlamaktı.

Kimlerin yararlanacağı ve nasıl müracaat edebileceği gibi sorulara da açıklık getirilmektedir. Buna göre çalışanların kısa çalışma ödeneğini

koşullarını taşımayanların ve işverenin bu işçileri çıkarmalarının üç ay boyunca yasaklayarak günlük 39,24 TL ödeme yapılmasını kararlaştıran bir gelir elde etmesinin sağlanmasıdır. Diğer taraftan 15.03.2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusundan yararlanamayan işsizlere üç ay boyunca nakdi bir ödemenin yapılmasından oluşmaktadır.



Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılacaktır.

Böylelikle izine ayrılacak işçilerin başvurularının nereye yapılacağı belirlenmiştir. Başvuru sırasında eksik gün nedeni kodu “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.



Ücretsiz izin için müracaat edilme süresi, ücretsiz izinin uygulandığı ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir. İşverenler ücretsiz izine ayırdıkları çalışanları için ilgili ayda işçinin ücretsiz izne ayrıldığı gün sayısını, işçinin TC Kimlik Numarasını, işçinin IBAN numarasını ve cep telefonu bilgilerini SGK başvuru ekranı üzerinden bildireceklerdir.



İşten ayrılmış ancak işsizlik ödeneğine başvurmuş, bu koşulları sağlamadığı ve bu ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmaksızın, İŞKUR tarafından re’sen gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu başvuruyu yapan işsizlerin başkaca bir işlem yapmalarına gerek yoktur.



15/03/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ancak işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin, nakdi ücret desteği ödemeleri, “https://esube.iskur.gov.tr/” internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir. Bu koşulları taşıyan işsiz kalan çalışanlarının yukarıda belirtilen internet adresinden başvuru yapmaları gerekmektedir.



Çalışmayan işçiye üç ay boyunca günlük 39,24 TL olmak üzere aylık 1.177,20 TL ödenecektir. Bu aylık ödemeden 8,93 TL ‘lik damga vergisi kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti sonucu 1.168,26 TL bir ödeme çalışmayan işsizler ile işveren tarafından ücretsiz izine çıkarılan işçilere nakdi ödeme olarak yapılacaktır.



Nakdi ücret desteği, bir ay içerisinde en çok 30 gün olmak üzere ödeme kanalları ( Banka, Postane vb.) yoluyla işçinin kendisine ödenecektir.