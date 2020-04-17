İktidarın istihdamı bu çifte kriz sonucunda ortaya çıkacak kaotik durumdan kurtarmak için bulduğu mucize çözüm ücretsiz izin formülü oldu…

Tabi birde kısa çalışma ödeneği var ama bu sadece bazı şanslı emekçiye vurabilecek bir piyango.

Patronların ücretsiz izne çıkardığı personele devlet günlük 39 lira 24 kuruş, aylık 1.177 Türk Lirası ödeyecek!, Devletimizin herhangi bir şeyden vergi almaması elbette olmaz, şanına yakışmaz bu yüzden birde damga vergisi kesilip işçiye 1.168 Türk Lirası ödenecek…

Asgari ücretin hepi topu yüzde kırkına karşılık gelen bir tutar, insancıklar bozdurup bozdurup harcar, ne alacaklarını şaşırırlar artık.

Patronlara gelince onlar işçiye en az üç ay ücret ödemeyecek, vergi sigorta ödemeyecek, işten çıkarılanların kıdem ya da ihbar tazminatı olmayacak. Bu süreç belki de 6 aya uzayacak. Bu ekonomik kriz ortamında bir firmanın üç beş ay sonra ayakta olup olmayacağını, iflas bayrağını çekip çekmeyeceğini kim söyleyebilir? Ücretsiz izin dönemi bittiğinde bir çok firmanın yerinde yeller esiyor olabilme ihtimali nedir?

Bu ülkede belirlenmiş bir asgari ücret var, bu ücret çalışan bir insanın geçinebileceği, yaşamını idame ettirebileceği en alt seviye ücret olarak belirlenmiş. Türkiye gerçeklerinde bu seviyenin açlık seviyesinin bile altında olduğunu hepimiz biliyoruz, bunun yüzde kırkı kadar bir ücrete insanları beş altı ay yaşamaya mecbur etmek nasıl bir karardır?

Patronlara tanınan işçileri ücretsiz izne çıkarma hakkı sadece ve sadece tabelada işsizlik oranlarını düşük gösterme amacını taşımaktadır, bu amaca hizmet eder başka bir işe yaramaz. Birde tabi patronların işten adam çıkarmak için kıdem, ihbar ve sair tazminatlar için bu darlıkta para aramasını gerektirmez.

Birde tabi araya sıkıştırılan grev gibi sendikal hakları yasaklama kararı var ki evlere şenlik.

Emekçiler her taraftan kıskaca alınıyor, çözümsüz ve çaresiz bırakılıyor. Bu salgın elbette bitecek, lakin bu salgını bitirmek biz sıradan insanların ya da politikacıların elinde değil salgın ya bilim insanlarının bulacağı bir aşı ya da ilaç sayesinde kontrol edilecek yahut da virüsün kendi doğal süreçlerine bağlı olarak salgın bitecek.

Sağlıkçılarımız salgının pençesinden daha fazla insanın canını kurtarabilmek için olağanüstü büyük bir çaba sergiliyor, bu fedakar çabalarından dolayı hepsini alkışlıyoruz.

Yöneticilere ya da politikacılara düşen görev ise bu salgının ekonomik etkilerinin insanların hayatlarını tarumar etmesini, işsizliğin astronomik seviyelere çıkmasını ve Türkiye’nin üretim gücünü teşkil eden firmalarının darmadağın olup, çökmesini, iflas etmesini, yok olup gitmesini engellemek.

Bu elbette sadece istemekle olacak bir şey değil zaten oldukça derin bir ekonomik krizin içinde debelenip duruyorduk, iktidar kefen parasını dahi yedi, saçtı bitirdi. Tam bu noktada iken bu salgın başladı şimdi elde bu yangına müdahale edebilecek kaynak yok.

İktidar ne Amerika’nın ya da Kanada’nın yaptığı gibi kişi başına para dağıtabiliyor, ne de Fransa’nın yaptığı gibi hiçbir Fransız firmasının batmasına izin vermeyeceğiz diyebiliyor.

Ekonomik etkilerinden korkup kapsamlı bir sokağa çıkma yasağı dahi ilan edemiyorlar. Nasıl böyle bir yasak ilan etsinler, insanlara evde otur deseler para vermeleri gerekecek lakin ortada böyle bir para yok!

İktidarın bütün yaptığı biz bu krizi ne kadar da mükemmel yönetiyoruz diye konuşup durarak algı operasyonu yapmak, oylarının erimesini engellemeye çalışmak.

Dertleri sorunu çözmek değil, yaptıkları iş göstermelik, insanların eline ayda 1.168 Türk Lirası tutuşturup üç beş ay evde otur demek bu sorunu çözmeye yaramaz.

Bu şekilde geliri azalacak insanlar yüzünden zaten çökmüş olan tüketimi daha da çökertecek ve ortaya bir kısır döngü çıkacaktır. Bu sorunun çözümü ortaya para saçmaktan geçer bütün dünyanın yaptığı gibi hem şirketlere hem de çalışanlara bol para saçacaksınız başka çaresi yok, peşinen söyleyeyim, bunu eninde sonunda yapmak zorunda kalacaksınız, ne kadar geç yaparsanız bedeli de o kadar ağır olacaktır, demedi demeyin…