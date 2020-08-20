Koronavirüs salgını ile birlikte iş yaşamında alınan tedbirler kapsamında ücretsiz izin uygulaması da devreye sokuldu. İşverenlerin hükûmetin verdiği yetkiyle ücretsiz izne çıkardıkları işçilerin sayısı 2 milyona dayandı. Sadece bir ayda yaklaşık 200 bin işçi ücretsiz izne gönderildi.

Uygulamanın devreye girmesiyle işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere fondan günlük 39,24 Türk Lirası nakdi ücret desteği verilmeye başlandı. İşveren, işten çıkarma yasağı döneminde işçiyi ücretsiz izne ayırdığında, işçi ayda sadece 1.170 TL nakdi ücret desteği alabiliyor. İŞKUR verilerine göre ücretsiz izne çıkarılan 1.9 milyon işçiye 3.6 milyar lira ödeme yapıldı.Ücretsiz izin uygulaması işçiler açısından çok önemli mağduriyetler yarattı. Ücretsiz izin uygulamasına ciddi itirazlar ve eleştiriler peş peşe gelmeye başladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun “İşten çıkış yasağı, işveren ve hükümet için olumlu oldu. Hükümet işsizlik verilerini bu yöntemle gizliyor. İşveren ise tazminatsız işçi çıkarma yöntemi olarak kullanıyor. Bu konuda mağdur olan her zaman ki gibi çalışanlar yani işçiler oldu” diyerek tepkisini dile getirerek sorunların çözümü için de şu önerilerde bulundu

Zorunlu ücretsiz izinde olanların çalıştıklarında aldıkları brüt maaşın yüzde 80’i kadar bir ücret almaları gerekmektedir.

Sigorta primleri ödenmeli ya da ücretsiz izinde olanların sadece işçi hissesi oranında isteğe bağlı prim ödeme hakları olmalıdır.

Belirli bir süre işe davet edilmeyen kişilerin tazminatlı işten ayrılma haklarının olması gerekmektedir.



DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, ücretsiz izin uygulamasının Türkiye nüfusunun onda birinin sefalet ücretlerine, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirterek ücretsiz izin uygulamasına son verilmesini istedi.

“Ücretsiz izin uygulaması işçiler açısından çok önemli mağduriyetler yarattı. Yaklaşık 2 Milyon işçi arkadaşımız bugün itibariyle işverenler tarafından tek taraflı olarak işçilerin onayı olmaksızın işten çıkartılmış durumda. Ücretsiz izne çıkartılan arkadaşlarımızın sayısının 2 milyona ulaşmış olması aileleriyle birlikte düşündüğümüzde Türkiye nüfusunun neredeyse onda birinin ücretsiz izin uygulaması adı altında sefalet ücretlerine, açlığa ve yoksulluğa mahkûm edilmesi demek. Ücretsiz izin açlıktır, yoksulluktur günlük 39 lirayla, aylık 1168 lira gibi açlık sınırının bile altındaki asgari ücretin yarısı bir ücretle yaşamaya mahkûm edilmesidir.” diyerek tepkisini ortaya koyan Çerkezoğlu çözüm önerilerini de şöyle sıraladı

İşten çıkarma yasağı bütün istisnaları kaldırılarak devam etmeli

Nakit ücret desteği ile ücretsiz izin uygulamasına son verilmeli

Kısa çalışma ödeneğinden bütün çalışanların yararlanabilmesi için ön şartlar ortadan kaldırılmalı

En düşük kısa çalışma ödeneği en az asgari ücret kadar olmalı

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı

Yasaya göre Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağını en fazla 3’er aylık sürelerle 30 Haziran 2021’e kadar uzatabilecek. Bu süre içinde patronlar,- istisna olarak tanımlanan durumlar dışında- işçileri işten çıkaramayacak ama tek taraflı ücretsiz izne gönderebilecek. Böylece işçiler, günde 39, ayda bin 168 liraya mahkûm olacak. Bu parayla geçinemeyen ve işten ayrılmak isteyen işçiler ise kıdem tazminatı ile işsizlik ödeneği haklarından vazgeçmek zorunda kalacak.