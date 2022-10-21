UCLG Başkanı Altay: Önümüzdeki 20 yıl göçler olacak

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Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA, (DHA)- KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Daha büyük refaha ulaşmak için göçler var. İklim değişikliğinden kaynaklı göçlerin dünyada bundan sonraki 20 yıl boyunca daha çok olacağını, insanların suya dahi ulaşmak için göç edeceği şeklinde gündemler var. Şehirlerimizde bir taraftan bunları hazırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru göç meydana gelecek gibi gözüküyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olmasıyla Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için Türkiye’ye güzel bir armağan sunduğunu söyledi. Bir basın mensubunun, ‘Mülteci sorunu ile ilgili bir projeniz var mı?’ sorusuna Altay, Dünya Belediyeler Birliği’nin temel felsefesinin sorunları doğru tespit etmek ve raporlarında gündem oluşturarak dünyada konuşmak olduğunu söyledi.

Başkan Altay, konuşmasına şöyle devam etti:

“UCLG’nin en önemli önceliklerinden birisi de iklim değişikliği ve küresel göçle ilgili meseleler. Tabi biz, bölgemizde küresel göç, en önemli sorunlarından birini yaşayan bir ülkeyiz ama bu dünyanın tamamında neredeyse belediyelerin üzerinde çok büyük bir yük. Çünkü bu şehirde yaşayan göçmenlerle ilgili bütün belediye hizmetlerini bizler yürütüyoruz. Bunun somut bir neticesini almak çok zor ama bizim UCLG olarak temel felsefemiz, sorunları doğru tespit etmek. Raporda gündem ederek, bunu dünya gündeminde konuşmak.”

‘SAVAŞLARA BİZ KARAR VERMİYORUZ AMA YÜKÜNÜ ŞEHİRLER ÇEKİYOR’

Rusya ve Ukrayna’daki savaşa işaret eden Altay, “Ukrayna’dan binlerce insan göç ediyor. Binlerce insan göçmen oldu. Bu kararlarda yerel yönetimlerin bir etkisi yok. Yani savaşlara bizler karar vermiyoruz ama yükünü şehirler çekiyor. Dolayısıyla şehirler bir arada olarak, bunun dünya gündeminde bulunmasını, Birleşmiş Milletler nezdinden yürütülmesiyle ilgili süreci takip ediyoruz. Bu göç meselesini, biz de bulunduğumuz her alanda, Türkiye’nin göç konusundaki politikaları, şehrimizde yaşayan göçmenlerle ilgili yapmış olduğumuz söz modellerini de anlatma fırsatı buluyoruz. Tabi, bizim bir yaptırım gücümüz yok. Kimseye talimat verme imkanımız yok ama biz şehirler olarak bunu nasıl gündemde tutacağımızı, sorunlarımızı nasıl çözeceğimizi ne olması gerektiğini, dünyanın diğer bölgelerindeki göçmen sorunlarıyla birlikte tartışıyoruz. Tabi bu göçmen meselesi sadece savaşlardan kaynaklı göç yok. Daha büyük refaha ulaşmak için göçler var. İklim değişikliğinden kaynaklı göçlerin, dünyada bundan sonraki 20 yıl boyunca daha çok olacağını, insanların suya dahi ulaşmak için göç edeceğini şeklinde gündemler var. Şehirlerimizde bir taraftan bunları hazırlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru bir göç meydana gelecek gibi gözüküyor. Bunlar en önemli önceliğimizdeki gündem maddelerimiz. İnşallah dünya konseyinde bunu çok daha detaylı konuşma fırsatımız olur” ifadelerini kullandı. (DHA)

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