UCİM: Üvey kızına cinsel taciz davasında, 2 zıt raporla beraat istendi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, şu an 13 yaşında olan üvey kızı İ.T.’yi, 4 yıl boyunca birçok kez taciz ettiği iddia edilen Bülent S.’nin (43), yargılanmasına yarın devam edilecek. İ.T.’nin ablası A.M.T. (22) de tanık olarak dinlendiği davanın 6’ncı duruşması öncesi açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatlarından Zeynep İrem Durmaz, “Mahkemenin isteği doğrultusunda 21 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanıyor ve bu raporda çocuklar haklı bulunuyor. 2 gün sonra, 2 sayfalık ek rapor daha hazırlanıyor ve bu sefer çocuklar haksız bulunuyor. Savcı, 2’nci ek raporu göz önünde bulundurup, mütalaasında beraat istedi. Oysa çocukların ifadeleri gayet tutarlı” dedi.

​Olay, geçen yıl şubat ayında İ.T.’nin (13) bir mektup yazarak annesi A.S.’nin (47) eline tutuşturmasıyla ortaya çıktı. İ.T.’nin, üvey babası Bülent S. tarafından, 2016’dan bu yana elle ve sözlü tacize maruz kaldığını anlattığı mektubun ardından annesi A.S., savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundu. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 31 Mart 2020’de düzenlediği iddianame, Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İLK DURUŞMADA TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE SERBEST BIRAKILDI

Suç duyurusunun ardından gözaltına alınan Bülent S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşmasında hakkındaki iddiaları reddeden Bülent S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘BEBEĞİNLE OYNAYALIM MI DİYEREK BOŞ EVE GÖTÜRDÜ’

Davanın diğer duruşmalarında ise İ.T. yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Bebeğinle oynayalım mı diyerek, beni boş bir eve götürdü. Burada elle taciz etti. Ben aslında ablamla beraber anneannemin evinde kalıyorum ama annemi görmek için ara sıra Bülent S. ile annemin yaşadığı eve gidiyordum. Yine bir gün o eve gittim ve sabah kalktığımda beni okşadığını fark ettim. Bu ve bunun gibi birçok kez taciz edildim.”

İ.T.’nin şu an 22 yaşında olan ablası A.M.T. de tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, çocukların Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alınan ifadeleri hakkında bilirkişi raporu istedi.

PSİKOLOG İKİ GÜN ARAYLA İKİ FARKLI RAPOR HAZIRLADI

Psikolog O.T., hazırladığı 21 sayfalık ilk bilirkişi raporunda, çocukların iyi ve kötü sevmeyi anlayabilecek düzeyde oldukları, başlarına gelenleri düzgün şekilde ifade edebildikleri ve ruhsal durumlarının yaşadıkları şeylere delalet eden bir yapıda bulunduklarını vurguladı.

O.T., bu raporun hemen ertesi günü 2 sayfalık ek rapor daha hazırladı. Bu ek raporda, ilk raporun tam tersi ifadelerde bulunarak çocukların annelerinin yönlendirmelerine açık olduğu, zaman kavramlarının bulunmadığı belirtildi.

Davanın, 14 Nisan’da görülen 5’inci duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, ek raporu göz önünde bulundurarak sanık Bülent S.’nin beraatini istedi.

‘BİLİRKİŞİ RAPORU KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL, SAVCININ MÜTALAASI AKIL ALMAZ’

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği (UCİM) İzmir İl Temsilcisi Avukat Candan Tekin Çekiç, olayların 2016’da başladığını belirterek, “Çocuklar ufak ufak sinyaller vermişler ama anne de evliliği boyunca yoğun şiddet gördüğü için fazla adım da atamamış. Çocuklar anneanne ile yaşadığı için çocukları üvey babadan uzak tutma yolunu seçmiş en başlarda. 2017’de arkadaşı BİMER’e şikayet etmiş ve soruşturma açılmış. Ama anne korktuğu için ifade vermiş ve böyle bir olay yaşanmadığını söylemiş. En sonunda çocuk anneye mektup yazdığı için anne de daha fazla dayanamamış ve şikayetçi olmuş. Savcı son duruşmada mütalaa verdi ve beraat istedi. Biz UCİM olarak anneden özel vekaletname alıp, dosyadaki detayları görünce çocukların gayet tutarlı ifadeler verdiğini gördük. Savcının mütalaası akıl almaz, bilirkişinin raporu da çok şüpheli ve asla kabul edilebilir değil. Dosya şu anda beraate gidiyor gibi, ama biz de mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

‘ÇOCUKLARIN İFADELERİ TUTARLI’

UCİM avukatlarından Zeynep İrem Durmaz ise, çocukların ÇİM’de alınan ifadelerinde kendilerini çok güzel ifade ettiklerini, iddia edilen olayları gerçekten yaşadıklarına dair inandırıcı ifadeler yer aldığını ve davanın devamının yarın görüleceğini belirterek, “Bu ÇİM CD’sini inceleyip rapor hazırlayan bilirkişi, ilk raporunda çocukların iyi sevmeyi ve kötü sevmeyi anlayabilecek düzeyde olduklarını, başlarına gelenleri ifade edebildiklerini, ruhsal durumlarının yaşadıkları şeylere delalet eden yapıda bulunduğunu ifade ediyor. Ancak daha sonra, hemen 2 gün sonra bu rapora tamamen muhalif rapor vererek, çocukların annelerinin yönlendirmelerine açık olduğunu, zaman kavramlarının olmadığını, yaşadıklarını şeyleri ifade edebilecek ruhsal duruma sahip olmadıklarını belirterek dosyayı beraat yönüne çeviriyor. Savcı da bu 2’nci raporu baz alarak beraat yönünde mütalaa verdi. Sürecin takipçisiyiz. Beraat mütalaasına ve bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarımızı da ilettik” dedi.

