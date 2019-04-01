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1 Nisan 2019
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Kazayı haber alarak olay yerine giden polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, kazada 3 polis de yaralandı.
Kazayı haber alarak olay yerine giden polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, kazada 3 polis de yaralandı.
Dış Haberler

Uçak kazası: Rus milyarder ve kızı uçaktaydı

Editör Editör

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Almanya’da küçük bir uçak düştü, uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Kazayı haber alarak olay yerine giden polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi öldü, kazada 3 polis de yaralandı.

Rus basını, Rus havayolu şirketi S7’nin ortağı Natalya Fileva’nın babası ile birlikte Almanya’da düşen uçakta bulunduğunu ve her ikisinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Fransa’dan kalkan Epic LT tipi küçük uçak, Frankfurt’un Erzhausen kasabasında boş bir araziye düştü. Uçakta bulunan pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti. Görgü tanıkları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekiplerinden biri, yolda bir otomobil ile çarpıştı. 3 polisin yaralandığı kazada, polis aracının çarptığı otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşüş nedeni ve polis aracının karıştığı ölümlü kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.

RUSYA’NIN EN ZENGİN KADINLARINDAN BİRİ DÜŞEN UÇAKTAYDI

Rus basını, Rus havayolu şirketi S7’nin ortağı Natalya Fileva’nın babası ile birlikte Almanya’da düşen uçakta bulunduğunu ve her ikisinin de yaşamını yitirdiğini duyurdu. S7 basın dairesinden yapılan açıklamada, “31 Mart 2019 tarihinde Epic-LT özel uçağının Frankfurt Egelsbach Havalimanı’na inişe geçtiği sırada meydana gelen kazada S7 ortaklarından 55 yaşındaki Natalya Valeryevna Fileva hayatını kaybetti. Trajedi ile ilgili ayrıntılar henüz bilinmiyor” denildi.

Fileva, Forbes dergisinin 2018 yılında yayınladığı ‘Rusya’nın en zengin kadınları’ listesinde 4. sırada yer almıştı.


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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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