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6 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Üç zeka boyutu çalışma ortamlarını daha akıllı hale getirecek
web uygulamalarına ve bulut hizmetlerine erişmenizi sağlayan bir veya birkaç akıllı cihazla donatıldı veya kısa zaman içinde bu cihazlar çalışma ortamınızda yerini alacak.
web uygulamalarına ve bulut hizmetlerine erişmenizi sağlayan bir veya birkaç akıllı cihazla donatıldı veya kısa zaman içinde bu cihazlar çalışma ortamınızda yerini alacak.
Teknoloji Haberleri

Üç zeka boyutu çalışma ortamlarını daha akıllı hale getirecek

Editör Editör

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İşimiz her gün daha dijital hale geliyor. İster bir ofis çalışanı, ister doktor, avukat veya depo görevlisi olun, çalışma ortamınız verimli bir performans için ihtiyacınız olan arka uç uygulamalara, web uygulamalarına ve bulut hizmetlerine erişmenizi sağlayan bir veya birkaç akıllı cihazla donatıldı veya kısa zaman içinde bu cihazlar çalışma ortamınızda yerini alacak.

Örneğin, ileri görüşlü demiryolu şirketleri, trendeki personele tablet bilgisayar dağıtıyor. Bu sayede kondüktörler yolculara bağlantılar hakkında gerçek zamanlı bilgi verebilir, dijital tren biletlerini doğrulayabilir ve gecikme durumlarında alternatif rotaları kontrol edebilir. Bu da demiryolu şirketinin çalışan verimliliğini artırmasını, müşteri deneyimini optimize etmesini ve tren biletinde kâğıt kullanımını en aza indirerek maliyetleri düşürmesini sağlar.

Bu örnek, modern çalışma ortamlarının önceki nesillere göre hem daha dijital hem de daha akıllı olduğunu da gösteriyor.  Peki “akıllı bir çalışma ortamı” tam olarak nedir?

Citrix’e göre gelecekte karşımıza çıkacak üç zeka türü olacak, bunlar şöyle;

1. Cihaz düzeyinde yapay zekâ:

Apple, Samsung veya Google gibi akıllı cihaz markaları, akıllı cihazlarına gitgide sayısı artan yapay zekâ özellikleri katıyor. Bu da dijital asistandan doğal dil komutlarını kullanarak kişi listesinden birini aramasını isteyerek kullanıcıların telefon görüşmeleri yapmasını sağlıyor. Bunun gibi basit görevlerin dışında yapay zekâ odaklı sanal yardımcılar, örneğin, kullanıcının günlük kullandığı güzergahları öğrendiğinde ve eve gidiş yolundaki trafik sıkışıklığıyla ilgili bilgi aldıktan sonra alternatif bir rota önerebiliyor.

2. Yönetim ve güvenlik zekâsı

Zekâ yalnızca düşünceli davranış anlamına gelmez, aynı zamanda bilgi toplamayı da ifade eder. Örneğin güvenlik tedarikçileri, yeni kötü amaçlı yazılımlar, tehdit aktörleri ve saldırı unsurları hakkında güncel bilgiler edinmek için “tehdit zekâsı akışını” kullanabilir. Benzer şekilde, modern bir dijital çalışma ortamı yönetimi çözümü de kullanıcılar, uygulamalar ve kurumsal ağın olağan davranış modelleri hakkında bilgi toplamak için makine öğrenimini kullanır. Makine öğrenimi destekli bilgi toplama, günlük çalışmalarında BT ve güvenlik ekiplerine şüpheli uygulama, ağ veya kullanıcı davranışı hakkında güvenilir, gerçek zamanlı bilgi sağlayarak yardımcı olur. Bu sayede BT birimi yardım masası çağrılarına veya resmi güvenlik uyarılarına yanıt vererek performanstaki kötüye gidişi ve güvenlik risklerini çok daha erken saptayabilir.

3. Kılavuzlu çalışma yetenekleri:

Son olarak, güvenli bir dijital çalışma ortamı çözümünde çeşitli akıllı özellikler bulunur. Örneğin, modern bir akıllı çalışma ortamı kullanıcıların dizüstü bilgisayarlarında bir Microsoft Word veya Excel sayfasını okumasını, daha sonra kurumsal yerleşkede dolaşırken tabletinde veya akıllı telefonunda sorunsuz bir biçimde okumaya devam etmesini sağlar.

Kullanıcı rolüyle bağlantılı tüm uygulamalarda, hizmetlerde ve veri havuzlarında tekli oturum açma için kullanımı kolay bir arabirim sağlar, diğer yandan kurumsal kullanım ilkeleriyle (veya ilgili kullanıcı rolüyle) uyumlu olmayan uygulamalara ve hizmetlere erişimi otomatik olarak kısıtlar. Kullanıcı, tehlikeli veya şüpheli olduğu düşünülen bir web sitesini ziyaret ettiği anda web tarayıcısını otomatik olarak güvenli, bulut tabanlı bir tarayıcıya dönüştürür. Bu aynı zamanda iş arkadaşları arasında daha konforlu bilgi alışverişi için e-posta iletişim yönteminden birlikte çalışma aracı olan Slack’e kolaylıkla geçilmesini de sağlar. Özet ve otomasyonla ofis tedarik istekleri, izin başvuruları veya fiyat teklifi ya da sözleşme onayları gibi rutin faaliyetleri de sorunsuz hale getirir.

Bu üç zekâ boyutunu kullanarak akıllı bir çalışma ortamı son kullanıcıları daha üretken hale getirir.

Öncelikle, kuruluş genelinde kullanılan tüm akıllı ve/veya mobil cihaz türlerinde aygıt düzeyinde yapay zekadan yararlanır; BT ortamını güvenilir ve güvenli bir biçimde faaliyetini sürdürmesi için tehdit saptama ve BT yönetimi zekasını uygular. İkinci olarak, akıllı uygulamaların birlikte çalışmasının yanı sıra her tür akıllı işlem türünü kullanıcı çalışma ortamına getirerek rutin görevlerin daha hızlı ve daha rahat gerçekleştirilmesini sağlar ve son kullanıcıların üretkenliğini ve memnuniyetini sürdürür. Son olarak da “online” davranış risklerini azaltarak BT yönetimi ve BT güvenlik ekiplerinin işlerini daha kolay hale getirir. 

Henüz akıllı  çalışma ortamlarına geçmemiş kuruluşlar için harekete geçmenin zamanı çoktan geldi. Aksi halde bir sonraki tren seyahatinizde biletinizi kontrol eden kondüktörün şirketiniz çalışanlarından daha modern bir çalışma ortamı olabilir.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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