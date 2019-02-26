Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi nefesleri kesti.

Gerçekten mükemmel bir maçtı.

İşin teknik yorumunu spor yazarlarına bırakıp Beşiktaş’ın 3-0 öndeyken skorun nasıl 3-3’e geldiğini psikolojik açıdan analiz etmekte yarar var:



Beşiktaşlı futbolcular ezeli rakipleri karşısında ardı ardına üç gol bulunca buna inanamadı.



İkinci yarıdaki bocalamalarının, ne yapacaklarını bilemez hallerinin, elleriyle ayaklarının adeta birbirine karışmasının, topu ardı ardına “Al da at” dercesine rakip oyunculara teslim etmelerinin, kısacası yaşadıkları büyük paniğin nedeni buydu.



Nitekim ikinci yarıda 12 dakikada kalesinde üç gol gördü.

İlk yarı örneğin 0-0 bitseydi maçı almaları işten bile değildi.

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Gelelim, Fenerbahçe cephesine:

İlk yarıda üç gol yemelerine sarı lacivertli futbolcular da inanamadı.



Kalecisinden santraforuna tümü muhtemelen, “Bizim takım bu değil. 3-0 şaka gibi. Kaderimize razı olamayız” diye düşündü.



İkinci yarıda bambaşka bir hüviyete bürünmelerinin, coşmalarının, şahlanmalarının, hatta efsanevi bir onur savaşı vermelerinin nedeni buydu.

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Futbolun milyonları peşinde sürükleyen büyüsünün ardında galiba sürprizlere açık yapısı var.

İlk yarısı 3-0 biten bir maçta ikinci yarıdaki beklenti öndeki takımın aradaki farkı açmasıydı.

Ama Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde iş öyle bir noktaya geldi ki galibiyeti kaçıran neredeyse Fenerbahçe oldu.

Bir diğer deyişle büyük takım olduğunu ikinci yarıda Fenerbahçe hatırlarken Beşiktaş unuttu.

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Evet, sonuç olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak takımıma geçmiş olsun diyorum.

Fenerbahçe’yi ise içtenlikle kutluyorum.