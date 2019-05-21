Üç park, üç sorun

Geçen Pazar Dikmen Vadisi Parkı’nda dolaştım biraz. Gördüğüm manzara şuydu:



-Hava sıcaklığı 30’a yaklaşmasına rağmen havuzlar boştu. İçinde sokak köpekleri koşuşturuyordu.

-Çeşitli noktalara yerleştirilmiş dev saksılarda çiçekler değil izmaritler vardı.

-Yer yer çatlaklar oluşmuş yollar epey zamandır süpürülmemişe benziyordu.

-Cafelerden bazıları ya yeterli müşteri olmadığı için ya da kirada anlaşılamadığından boşaltılmıştı.

-Duvarların boyaları ve sıvaları dökülmüştü.

-Sadece bir yerde güvenlik görevlisi gördüm. Bahçıvan ve temizlik görevlilerinden ise eser yoktu.

++

Aynı gün, Çankaya’daki Portakal Çiçeği Vadisi Parkı’nda da yürüdüm.

Orada da havuz boştu, temizlik yeterince yapılmamıştı.

Bir saat kaldığım halde bahçıvan ve güvenlik görevlisine de rastlamadım.

Daha ilginci, parkın birkaç yerine yerleştirilmiş “Çiçek yetiştirmek sabır ister” yazılı tabelaların altında Melih Gökçek imzasının olmasıydı.

++

Ve gelelim Mogan Park’a.

Bu parkı da geçen Pazar ailesiyle birlikte orada piknik yapan bir arkadaşım anlattı:



“Giriş ücreti eskiden yanılmıyorsam 6 liraydı. Şimdi 1 lira yapmışlar.

Ama fiyat indirimi parka yaramamış, korkunç bir talep patlaması olmuş.

Pikniği tamamladıktan sonra parktan Ankara yoluna çıkmak için arabamızın içinde 1.5 saat oturmak zorunda kaldık. Böyle yoğun trafik akşam saatlerinde Kızılay’da bile olmaz.”

++

Kimseyi peşinen suçlamak istemem, ama aklıma şu soru da ister istemez takılıyor:

“Acaba bazı belediye çalışanları Mansur Yavaş’ın başarılı olmasını engelleme peşinde mi?”