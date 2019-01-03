Kamu kurumlarının aldığı birinci karar şu:

Televizyonlardaki çocuk programlarında cips, gazlı içecek, şekerleme gibi yağ, un ve şeker oranı yüksek gıdaların reklamı yapılamayacak.

Bu kararın neden çocuk programlarıyla sınırlı olduğunu anlayamadım doğrusu.

Çocukların büyük bölümü yatıncaya kadar anne-babalarıyla birlikte oturur ve onlarla televizyon seyreder.

Yani zararlı gıdaların reklamının sadece çocuk programlarıyla sınırlı olması kesinlikle yeterli olmaz.

Söz konusu reklamların televizyonlarda tümüyle yasaklanması gerekirdi.

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İkinci karara gelelim:

Okul kantinlerinde “okul logosu” olmayan ürünler satılamayacakmış.

Bu ürünler muhtemelen cips, gazlı içecek ve şekerlemeler.

Doğru bir karar.

Ne var ki çok geç kalındı.

Artık her dört çocuktan biri şişman ülkemizde.

Bugüne kadar niye beklendi?

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Ve üçüncü karar:

Marketlerde kırmızı, sarı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına geçiliyormuş.

Kırmızı işareti görenler o ürünlerin sağlığa zararlı olduğunu anlayacakmış.

Sarı işareti olan ürünler az zararlıymış.

Yararlı ürünlerin üzerinde ise yeşil işaret olacakmış.

Bu karardaki yanlışlığı da şöyle ifade edebilirim:

Sağlığa zararlı ürünlerin marketlerde satışının tümden yasaklanması gerekmez mi?

Zararlı ve az zararlı ürünlerin satışına izin verilmesi anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir uygulama değil.