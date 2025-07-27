Karşılaşmada millilerimizin golleri 8. dakikada İbrahim Uçakçı ve 16. dakikada Tuncay Efe Hankulu’ndan geldi. Polonya’nın tek golü ise kendi kalesine Yusuf Şeref Güven attı.

Mücadelenin ardından düzenlenen törende, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve Federasyon Başkanı Alpaslan Erkoç, kupayı millilerimize takdim etti. Sporcuların ve teknik heyetin gurur dolu anları, maçın ardından saha içinde yaşanan büyük coşkuya sahne oldu. Törende konuşan Federasyon Başkanı Alpaslan Erkoç, sporcuların alınlarından öperek başarılar dileyerek tebrik etti. Erkoç, "Geleceğimiz sizlersiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Her biriniz ileriki yaşlarda A Milli Takımımız'da boy göstereceksiniz. Dünya şampiyonluğuna uzanacak mecaramızda pay sahibi olacaksınız. Dünden daha fazla çalışacağız. Ayaklarınıza sağlık" dedi.