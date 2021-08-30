U17 Futbol Milli Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası’nda şampiyon oldu

Türkiye – Ukrayna: 5-4
İSTANBUL,(DHA)-
STAT: Viktor Bannikov Stadyumu
HAKEMLER: Oleh Kuznetsov, Oleksandr Berkut, Vitalii Skoblya, Serhii Zadıran
TÜRKİYE: Mert Furkan Bayram- Ali Bülbül, Efe Koyuncu, Arda Kırgıl, Furkan Yöntem, Mehmet Bilgin (Dk. 46 Batuhan Çelik), Emirhan Kayar, Semih Kılıçsoy, Emirhan Acar (Dk. 66 Muhammet Zişan Turan), Muhammed Özbaskıcı, Muhammet Arıkan
UKRAYNA: Vladslav Kravets- Nazar Balaba, Yevhen Yanovych, Dmytrii Kremchanin, Serhii Panchenko, Oleksandr Yushchenko, Maksym Derkach, Danil Bilokon, Yehor Syzoniuk, Oleksii Husiev, Nazar Yanchyshyn
Türkiye U17 Milli Takımı, Ukrayna’da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası finalinde normal süresi 1-1 biten karşılaşmada ev sahibi Ukrayna’yı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek şampiyon oldu.
Millillerin karşılaşmadaki golünü 76’ncı dakikada Semih Kılıçsoy kaydederken, Ukrayna’nın golünü 10’uncu dakikada Dmytrii Kremchanin’den geldi. U17 Milli Takımı, grubunda oynadığı karşılaşmalarda Özbekistan’a 3-2 kaybederken Slovakya’yı 3-2, Gürcistan’ı 2-1 ise mağlup etmişti.
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