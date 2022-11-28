Twitter’ın tespit edemediği Christchurch saldırısı görüntüleri kaldırıldı

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YENİ ZELANDA, (DHA) – Yeni Zelanda Başbakanlık Ofisi, Cumartesi günü ChristChurch terör saldırısının görüntülerini Twitter’da tespit ederek kaldırılmasını sağladı. Twitter’ın otomatik raporlama sisteminin zararlı içeriği algılayamadığı belirtildi.

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasında sonra platformda içeriği kontrol eden binlerce içerik yöneticisinin işten çıkartılması sonrasında eleştirilerin hedefi olmuştu. 26 Kasım Cumartesi günü, 51 kişinin yaşamını yitirdiği ChristChurch Cami’sine yapılan terör saldırısının, saldırgan tarafından çekilmiş görüntüleri Twitter’a tekrar yüklenerek dolaşıma sokuldu. Twitter’ın bu videoları tespit edemediği ancak Yeni Zelanda Başbakanlık ofisi tarafından yapılan uyarı sonrasında bu görüntülerin kaldırıldığı açıklandı. Başbakanlıktan bir sözcü basına açıklama yaparak Twitter’ın otomatik raporlama işlevinin içeriği zararlı olarak algılamadığını söyledi.Olayın ardından Elon Musk, işten çıkartmalar konusunda yeniden eleştirilerin odağı oldu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern bugün basın toplantısında, bir gazetecinin olayla ilgili ‘Twitter’daki işten çıkartmaların bu konuyu etkileyip etkilemediği’ sorusu üzerine “Açıkçası, gördüğümüz işten çıkarmaların bir kısmı açıkça içerik yönetimi alanında olmuştur. Ve böylece, son zamanlarda, 15 Mart’ta ait terörist videonun tekrar yayınlanmasının bilgilerini aldık. Yetkililer hızlı davranarak Twitter’a raporlama yaptı” dedi. Ardern, Twitter’ın bu tip terörist içeriklere karşı günlük olarak ellerinden geleni yapmaları konusunda beklentilerini sürdüreceklerini ifade etti.

TWİTTER’IN DAHİL OLDUĞU ‘CHRİSTCHURCH ÇAĞRISI’ TOPLULUĞU

Yeni Zelanda ve Fransa liderliğinde 120’den fazla devlet, sosyal medya platformu ve STK bir araya gelerek saldırının internet üzerinden 17 dakika boyunca yayınlanması üzerine Christchurch Çağrısı adlı bir topluluğu kurmuş, Twitter ise bu topluluğun bir parçası olarak yer almıştı. Topluluğun kuruluş amacında “Christchurch Çağrısı, hükümetlerin ve çevrimiçi hizmet sağlayıcıların çevrimiçi ortamda terörist ve şiddet içeren aşırılık yanlısı içeriği ortadan kaldırma taahhüdüdür” açıklaması bulunuyor.

İÇERİĞİ DENETLEYEN ALGORİTMA ARAŞTIRMASI

Christchurch Çağrısı topluluğu 22 Eylül’de açıklama yaparak “Yeni Zelanda, ABD, Twitter ve Microsoft, algoritmaların insanların çevrimiçi deneyimleri üzerindeki etkilerini anlamak için yeni teknolojilerin oluşturulmasını destekleyecek Christchurch Çağrısı adı altında bir girişime yatırım yapıyor” ifadelerini kullandı. Yapay zekalı algoritmaların internette karşılaşılan ve görüntülenen içeriğin çoğunu derlediği ifade edilerek bu algoritmaların terörist ve şiddet yanlısı, aşırılık yanlısı içerik üzerindeki etkilerini daha iyi anlamayı amaçladığı belirtildi.

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