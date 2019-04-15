12.5 C
Ankara
15 Nisan 2019
Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik
Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde.
Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde.
Teknoloji Haberleri

Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

Editör Editör

-

5
0

Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde. Yeni sezonla ilgili sürprizi bozan herhangi bir ipucuna denk gelme korkusuna Twitter’ın ‘sessize alma’ özelliği çözüm sunacak.

Twitter deneyim artırmaya yönelik birçok özelliği aktifleştirmeye veya devre dışı bırakmaya olanak tanıyor. Bu özelliklerden ‘sessize alma’ özelliği, bir Twitter hesabını ya da belirli kelimeler içeren Tweet’leri sessize almayı mümkün kılarak ‘spoiler’ sorununun önüne geçiyor. Kullanıcılar bu özelliği kullanarak spoiler içeren paylaşımlarla karşılaşmadıkları gibi tamamen kendi belirledikleri içerikleri okuyabiliyor. Twitter bu özelliklerle karar mekanizmasını Twitter kullanıcıları olarak belirleyerek herkesin kendine göre kişiselleştirebileceği özel bir alan yaratmış oluyor. Game Of Thrones’un son sezonu yaklaşırken Twitter’ın sessize alma özelliği bu konuda izleyicilere yarayacak gibi görünüyor.

Twitter’ın gizlilik ve güvenliği esas alarak ortaya koyduğu bir diğer özellik ise ‘keşfedilebilirlik’. Twitter, e-posta adresi ve/veya cep telefonu bilgilerinizi paylaşmanız durumunda arkadaşlarınızı kolayca bularak, onlara çabucak erişmeniz konusunda yardımcı oluyor. Hesabını gizli tutmak isteyenler ise bilgilerini Twitter’a girmeyerek bu özelliği kullanmamayı tercih edebiliyor. Bahsi geçen kullanıcılar özellikle fotoğraflardaki etiket konusunda problem yaşıyor. Twitter, ‘herkes’, ‘sadece arkadaşlarım’, ‘kimse’ seçenekleriyle etiketlenmeye sınır getirerek bu sorunu ortadan kaldırıyor. Kullanıcı, bu seçeneklerle hesabının gizlilik boyutunu yine kendisi belirliyor.

Tabii bir hesabı sessize almanın o hesabı takip etmeyi bırakmak veya engellemekle aynı olmadığını da söylemek gerekir. Eğer bir hesabın sizden bahsetmesini, doğrudan mesaj atmasını dahi istemiyorsanız engelleme özelliğini kullanmak daha doğru olacaktır. Bununla birlikte karşı tarafın tweet’lerinizi ve mesajlarınızı görmesini engelleyecek bu özelliğin etkili olması için hesabınızın gizli olması öneriliyor.

Son olarak kalite filtresinden bahsedecek olursak, bu filtre zengin içeriklerle karşılaşmaya yardımcı oluyor. Kopyalanmış, otomatik Tweet’leri filtreleyen bu özellik, Twitter deneyiminin kalitesini artırıyor. Ayrıca bunu yaparken takip ettiğiniz veya sürekli etkileşimde olduğunuz hesapları bu uygulamanın dışında tutuyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi bu özelliği de kullanıp kullanmamak tamamen kullanıcıya bırakılıyor.

Önceki İçerikSuriye’ye gelen ABD konvoyu görüntülendi
Sonraki İçerikİnsansı robot tasarladılar
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.

İnsansı robot tasarladılar

Editör -
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte bir yıllık çalışmayla insansı robot tasarladı.
Hakkında bugüne dek 200 milyondan fazla tweet atılan efsane dizi Game Of Thrones hayranları son birkaç gündür Twitter’da endişe içinde.

Twitter’dan Game Of Thrones izleyenleri koruyacak özellik

Irak yönünden Suriye'nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesine gelen ABD konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Suriye’ye gelen ABD konvoyu görüntülendi

'Sırp Kasabı' olarak bilinen ve 2006'da ölen Yugoslavya'nın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in eşi Mira Markoviç (76) hayatını kaybetti.

Slobodan Miloseviç’in eşi Mira Markoviç hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71