Twitter’da kullanıcılar isyanda: Gizli hesabı olan Twitter kullanıcılarının bir süredir istekleri dışında hesaplarının herkese açık hesaba dönüşmesiyle ortalık karıştı.

Twitter’dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

Twitter’da ortaya çıkan bir güvenlik açığı, gizli hesapların her insana açık hesaplara dönüşmesine yol açtı. Gizli hesabı olan kullananların ilk adımda fark etmediği sorun, takipçi sıralamasında olmayanların gizli hesapların tweet’lerine erişmesi ve hatta cevap vermeye başlamasıyla gün yüzüne çıktı.

Diğer taraftan hesapların ‘gizliliği’ kalmadığı için dileyen hepimiz bu hesapları ‘takip isteği gönderme’den takip edebilmeye de başladı.

Daha çok Android platformunda yüklü Twitter uygulamasını kullanan kitleyi etkileyen teknik sorunun sebep kaynaklandığı daha bilinmiyor. Şirketten konuyla alakalı yapılan açıklamada söz konusu hatayı fark eder etmez müdahale ettiklerini ve sorunungiderildiği belirtildi.