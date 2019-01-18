Twitter’da haber akışınızdaki karmaşayı gidermek için Kalite Filtresi, Bildirimler ve daha fazlası için adım adım neler yapabileceğinizi merak ediyor musunuz?

Twitter, haber akışınızda ilgilendiğiniz konulara sizleri daha çok yönlendirebilmek yerine yeni bir kılavuz hazırladı. Bu kullanışlı özelliklerin bazılarıyla, Twitter’da kendi alanınızı yaratmak ve kişiselleştirmek artık daha kolay.

Kalite Filtresi

Kalite süzgeci aktif hale getirildiğinde hesap kaynağı ve davranışı gibi çeşitli sinyalleri kullanarak gördüğünüz Tweet’lerin kalitesini artırabilir. Bu özellik, tebligatlarınızdaki ve Twitter tecrübenizin başka bölümlerindeki, yinelenen Tweetler veya otomatik gibi görünen içerikler gibi düşük kaliteli içeriği filtreler. Takip ettiğiniz kişilernden veya kısa sürede etkileşimde bulunduğunuz hesaplardan gelen içeriği filtrelemez ve tercihlerinize bağlı olarak, bildirim ayarlarınızdan bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

Sessize Almak

Başka bir Twitter hesabını sessize almak, söz konusu hesabın Tweet’lerini zaman akışınızda görmeyeceğiniz manasına gelir. bütün Tweet’leri görmekle ilgilenmeseniz bile, arkadaşlarla bağlantıda kalmak için mükemmel bir yol olabilir. Sessize alınan hesaplara bununla alakalı bir bildirim gönderilmez. ancak bu hesaplar Tweet’lerde sizden bahsettiklerinde ve size direkt mesaj gönderdiklerinde bildirim alırsınız. Ayrıca takip etmediğiniz hesapları da sessize alabilirsiniz; böylece bu hesapların Tweet’lerini tebligatlar zaman akışınızda görmezsiniz.

Sessize almak, engellemek veya takip edeni bırakmaktan farklıdır: Sessize aldığınız hesapların, sessize aldığınızı öğrenmelerinin bir yolu yoktur. Bu seçeneğe bir Tweet’teki simgeden erişebilirsiniz.

Ayrıca, belli sözcükleri, ifadeleri, kullanıcı adlarını, emojileri veya hashtag’leri içeren Tweet’leri de sessize alabilirsiniz.

Engellemek

Engellemek, Twitter’daki başka hesaplarla niçin etkileşim kurduğunuzu denetim etmenize destekci olan bir özelliktir. Bu özellik, belli hesapların iletişim kurmasını, Tweet’leri görmesini ve takip etmesini kısıtlamada her insana destekci olur. İsterseniz çabucak herhangi bir hesabı engelleyebilirsiniz. Bunu yaptığınızda, Tweet’lerinizi göremez veya size mesaj atamazlar. Eğer profiliniz her insana açıksa, engellediğiniz kullanıcılar oturumu kapattıklarında Tweetlerinizi görebilir.

Hassas İçerik

Yeni şeyler keşfetmek, Twitter tecrübenin bir parçasıdır, ancak duyarlı olabilecek belli görüntüleri görmekten vazgeçebilirsiniz. Hassas medya görüntüleri gösterilmeden önce uyarma almak için ayarlarınızı kolayca değiştirin.