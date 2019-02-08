Sosyal medya devlerinden Twitter’in hisse başına kazançları (EPS) 2018’in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 158 artışla 0.33 dolara yükselirken, Aralık 2018’e kadarki üç aylık dönemde şirketin gelirleri de yüzde 24.23 artışla 908.85 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde şirketin operasyonlarından elde ettiği gelirler yüzde 88 artışla neredeyse ikiye katlanarak 206.91 milyon dolara yükseldi. Twitter reklam gelirleri 2018’in son çeyreğinde 791 milyon dolar olarak hesaplanırken, aynı dönemde nakde çevrilebilir gelir sağlayan günlük aktif kullanıcı sayısı (Monetizable Daily Active Users / mDAU) yıllık 9.6 artışla 115 milyondan 126 milyona yükseldi.

Şirketin 2018 gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 24.52 artışla 3.04 milyar dolara yükselirken, yıllık EPS’si ise bir önceki yıla göre hisse başına yüzde 0.15 değer kaybıyla 1.56 dolara geriledi. Aynı dönemde operasyonlardan elde edilen gelirler 10 katın üzerinde artarak 453.32 milyon dolara çıktı.

Gelirlerin duyurulmasının ardından şirketten yapılan açıklamada şu yorumlar yapıldı:

“Twitter üzerinde sağlıklı iletişimi geliştirme hedefimiz 2018’de umut vaat eden sonuçlar verdi. Twitter üzerinde, eski tacizcileri ile yeniden iletişim kuran kullanıcıların kötüye kullanım bildirimlerinde yıllık yüzde 16 düşüş gördük ve şikayet edilen içerik üzerindeki yaptırımlarımızın üç kat daha etkili olduğunu fark ettik.”

Twitter hisseleri, sonuçların açıklanmasının ardından açılış öncesinde yüzde 7.0 arttı.