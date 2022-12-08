Twitter Dosyaları’nın ikinci bölümünün gecikme sebebi: Eski FBI hukuk danışmanı

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ABD, (DHA) – Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk, Matt Taibbi ve Bari Weiss adında iki gazeteciyle ‘Twitter’ın, seçim öncesi ABD Başkanı Biden’ın oğluyla ilgili haberleri sansürlediklerine dair’ şirket içi belgeleri paylaşmış ve Taibbi, ‘Twitter Dosyaları’ adı verilen belgeleri 3 Aralık’ta yayınlayarak belgelerin devamı olacağını belirtmişti. Dosyaların ikinci bölümünün yayınlanması beklenirken Musk, dün Twitter’ın hukuk danışmanı James Baker’ı dosyalarla ilgili bilgi gizlediği gerekçesiyle işten çıkartıldığını duyurdu. Öte yandan Elon Musk, 6 Aralık’ta Wikipedia’yı Twitter Dosyaları’nı kaldırmayı değerlendirdiği için eleştirdi.

Twitter Dosyaları, sosyal medya devinin yeni sahibi Elon Musk’ın gazeteciler Matt Taibbi ve Bari Weiss ile paylaştığı bir dizi Twitter şirket içi sansürleme belgesi olarak 3 Aralık’ta yayınlandı. Matt Taibbi, 14 Ekim 2020’de New York Post gazetesinin ABD Başkanı Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın dizüstü bilgisayarından elde edilen ve ‘BIDEN GİZLİ E-POSTALARI’ olarak bilinen dosyaları yayınladığını, Twitter’ın bu skandalın yayılmasını engellemek için ‘çocuk pornografisi’ gibi olağandışı durumlar için kullanan bir özelliğini devreye sokarak, Twitter’dan tamamen temizlenmesini sağladığını açıkladı. Böylelikle Biden’ın seçim kampanyası oğlunun skandalından zarar görmeyerek ilgili haberlerin özellikle Twitter üzerinden yayılması önlendi.

Gazeteci Matt Taibbi, Twitter’ın çalışanlarının çoğunlukla Demokrat Parti görüşünde olduğunu, hatta konuyla ilgili paylaşımları silmek için “Biden’ın Ekibine” danıştıklarını belgelerle ortaya koydu ve Twitter Dosyaları’nın devamının geleceğini vurguladı.

ESKİ FBI HUKUK DANIŞMANI BAKER

Dosyaların ikinci bölümünün yayınlanması beklenirken Elon Musk, dün FBI’ın eski hukuk danışmanı olan Twitter’ın hukuk danışmanı James Baker’ın işten çıkartıldığını duyurdu ve “Baker’ın halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki olası rolüne ilişkin endişeler ışığında, bugün Twitter’dan çıkarıldı” açıklamasını yaptı. Gazeteci Taibbi, Twitter Dosyaları’nın ikinci bölümünün neden yayınlamadığı konusunda “Cuma günü Twitter dosyalarının ilk bölümü burada yayınlandı. Hafta sonu daha fazlasını yayınlamayı bekliyorduk. Birçoğu neden bir gecikme olduğunu merak etti. Şimdi size nedenin bir kısmını anlatabiliriz” diyerek Baker’ın kovulmasını gecikmeye gerekçe gösterdi.

WİKİPEDİA

Elon Musk öte yandan Wikipedia’ya kullanıcılar tarafından olayla ilgili yapılan bilgi girişlerinin silinmesinin gündeme geldiğini tespit ederek Wikipedia’yı eleştirdi. Elon Musk, Wikipedia’yı “Wikipedia’nın önemsiz olmayan bir solcu önyargısı var” diyerek Demokrat Parti’yi desteklemekle suçladı.



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