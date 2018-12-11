Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını Kodlayanlar” projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları için geliştirdiği ve Vakfın hayata geçirdiği mama makineleri yaygınlaşıyor.

Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası’nın önüne kurulan ve büyük ilgi gören ilk makinenin ardından şimdi de Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere İstanbul’da 5 noktada daha mama makineleri kuruldu. Kodla çalışan mama makineleri ile sokak hayvanlarını besleyebilmek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli.

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesine katılan Kayserili öğrencilerin sokak hayvanları aç kalmasın diye geliştirdikleri mama makineleri İstanbul genelinde yaygınlaşıyor. Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazası önüne yerleştirilen ilk makinenin ardından Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere 5 noktada daha mama makineleri kuruldu. Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarını beslemek için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli.

“Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcısı çocukların geleceğin dili kodlamayı sosyal sorunlara çözüm bulmak amacıyla kullandıklarını belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Proje kapsamında verdiğimiz kodlama eğitimlerinde çocuklarımız programlama hakkında fikir sahibi oluyor, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor, kendi hayal dünyalarını oluşturup kendi oyunlarını üretebiliyor. Projemize Kayseri’den katılan çocuklarımız, sokaktaki hayvanlara herkes yardım edebilsin, sokak hayvanları mamaya her an kolaylıkla erişebilsin diye kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdiler, biz de bu fikri hayata geçirdik. #BuMamaBenden etiketli atılan tweet ile çalışacak şekilde kodlanan ilk makineyi, pilot olarak seçtiğimiz Vodafone Zeytinburnu İstasyon Mağazamızın önüne kurduk. Çocuklarımızın öğrendikleri kodlamayı böyle hayata değer katan bir fikir için kullanmaları mutluluk ve gurur verici. İlk mama makinemiz o kadar büyük ilgi gördü ki 250 binden fazla tweet atıldı. Şimdi de Sarıyer, Kadıköy, Beşiktaş, Göktürk ve Sultanbeyli olmak üzere 5 mağazamızın önüne daha mama makineleri kurduk. Projeyi İstanbul dışına da yaygınlaştırmak istiyoruz.”

Nasıl çalışıyor?

Mama makinesi, #BuMamaBenden etiketiyle atılan tweet ile çalışacak şekilde kodlandı. Makine, mama kabı boşsa mama veriyor. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi doluysa tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet’le makine aktive oluyor ve kap mamayla doluyor.

#BuMamaBenden hashtag’i kullanılarak tweet atıldığında Türkiye Vodafone Vakfı Twitter hesabının verdiği cevap ile kapta o andaki mama durumu öğrenilebiliyor. Mama makinesi her defasında mama kabına bir porsiyon (200 gr) mama atıyor. Her gün ilgili ekipler tarafından kontrolü yapılan ve mama tedariği sağlanan mama makinesi 7 gün 24 saat çalışıyor.