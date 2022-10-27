Tuzlasporlu Bünyamin Yürür, Süper Lig kulüplerinin odağında

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İSTANBUL,(DHA) – Tuzlaspor’un başarılı futbolcusu Bünyamin Yürür, performansı ile Süper Lig takımlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Bünyamin Yürür, İstanbul ekibi ile Spor Toto 1’inci Lig’de ilk defa mücadele etmesine rağmen iyi bir performans sergiledi. Ligde geride kalan haftaların vazgeçilmezi olan Bünyamin Yürür, takımının en çok süre alan oyuncuları arasında da yer aldı. Orta sahada hem ofansif hem de defansif olarak görev alan 25 yaşındaki futbolcu, yabancı sınırından dolayı gözünü yerli oyunculara çeviren bir çok Süper Lig ekibinin de dikkatini çekti. Tuzlaspor’un, Süper Lig hedefini sürdürmesi durumunda Bünyamin Yürür’ü takımda görmek istediği öğrenilirken, gelen tekliflerin ise sezon sonu değerlendirileceği ifade edildi.

(FOTOĞRAFLI)