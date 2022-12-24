Tuzlaspor – Altay: 4-2

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Doğukan DEMİRKIRDI/İSTANBUL (DHA) –

STAT: Sancaktepe 15 Temmuz

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Murat Temel xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

TUZLASPOR: Emre Koyuncu, Ogün Bayrak, İsmail Konuk, Sadi Karaduman, Mehmet Coşkun, Rotman, Erol Akdağ, Kone (Dk.46 Yahaya), Adeniyi, Bilal Başacıkoğlu, Mata (Dk.84 İbrahim Has)

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Özgür Özkaya (Dk.78 Sefa Özdemir), Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Dk.43 Arda Gezer, Dk.65 Enes Yetkin), Mehmet Gündüz, Kutay Yokuşlu (Dk.65 Deniz Kadah ), Tolga Ünlü, Marco Paixao

GOLLER: Dk. 12 Bilal Başacıkoğlu, Dk.32-63 Adeniyi, Dk.90+1 Yahaya (Tuzlaspor) – Dk.4 Ceyhun Gülselam, Dk.10 (P) Marco Paixao (Altay),

SARI KARTLAR: Rotman (Tuzlaspor) – Björkander, Deniz Kadah (Altay)

Spor Toto 1’inci Lig’in 19’uncu haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Altay’ı 4-2 mağlup etti.

4’üncü dakikada Altay öne geçti. Özgür’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde ön direkte iyi yükselen Ceyhun Gülselam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8’inci dakikada Özgür Özkaya, Mata’nın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Mücadelenen hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

10’uncu dakikada Altay farkı 2’ye çıkardı. Penaltı atışında topun başına geçen Marco Paixao, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

12’nci dakikada Tuzlaspor farkı 1’e indirdi. Bilal Başacıkoğlu’nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

32’nci damumada Tuzlaspor skoru eşitledi. Sol kanatta topla buluşan Mata, son çizgiye inerek meşin yuvarlağı Adeniyi’ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 2-2.

63’üncü dakikada Tuzlaspor öne geçti. Bilal Başacıkoğlu’nun ortasında topa iyi yükselen Adeniyi’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

90+1’inci dakikada Tuzlaspor farkı 2’ye çıkardı. Bilal’in pasında topla buluşan Yahaya’nın rakiplerini geçerek vuruşunda top filelerle buluştu: 4-2

Mücadele 4-2 Tuzlaspor üstünlüğü ile son buldu.

(FOTOĞRAFLI)