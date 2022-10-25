Tuzla'daki açılışta gerginlik

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA – İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldığı İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış töreninde gerginlik çıktı. Konuşması sırasında başlayan protesto Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı’nın ayrılışı sırasında arbedeye dönüştü.

İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademe açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı katıldı.

Yazıcı konuşmasında geçmiş döneme atıfta bulunarak Kadir Topbaş’a teşekkür etti. Yazıcı, “1998 yılında projenin birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye de teşekkür ediyorum” dedikten sonra salondan tepki sesleri yükseldi. İmamoğlu ayağa kalkarak salondakilere sakin olmaları konusunda uyarıda bulundu. Ancak alkışlı ve yuhalamalı tepki devam etti.

Yazıcı protestoculara, “Ben üç dönemdir belediye başkanıyım, 280 bin Tuzlalının belediye başkanına saygınız bu mu” diye seslendi. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde Tuzla için yaptıklarını sayarak “Bu protestonuzu kınıyorum” ifadesini kullandı. Kürsüden inerek salondan ayrıldığı sırada programa katılan bir grup peşinden ilerledi. Korumalar ve grup arasında itişmeler yaşandı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı protestolar sonrası Yazıcı makam aracına binerek uzaklaştı.

Şadi Yazıcı’nın ayrılmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu ise, “Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir ancak dinlemenizi isterdim. Tuzağa düşmeyeceksiniz” dedi.

Yazıcı’yı suçlayan İmamoğlu, ” Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor” diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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