Ana Sayfa Güncel Haberler Tuzla’da yangın çıkan et üretim tesisi gündüz havadan fotoğraflandı
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Arnavutköy’de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
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Hatay’da 80 milyon liralık milli servet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi
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