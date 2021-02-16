Tuzla’da ulaşıma kar engeli; çok sayıda araç yolda kaldı-1

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) TUZLA Aydınlı’da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.
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