Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) TUZLA Aydınlı’da yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazıları ise patinaj çekerek ilerlemeye çalıştı.
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Ana Sayfa Güncel Haberler Tuzla’da ulaşıma kar engeli; çok sayıda araç yolda kaldı-1
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