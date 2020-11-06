Tuzla’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA’da sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 2 kişi yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Orta Mahalle Gazi caddesinde saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, silahlı gelen bir kişi, sokak ortasında Murat Çelik ve Yusuf Karagöz’e ateş etti. Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı. Silahlı saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulans alınarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bir görgü tanığı “Silah sesini duyduk. Kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Direk geldi ateş etti. Yaralılarda birinin durumu iyi, diğerinin bilmiyorum” dedi.



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