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Murat KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)- TUZLA’da plastik imalathanesinde yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen 3 işçi dumandan etkilendi. Çevredekilerin dumandan etkilenen işçileri yolun kenarına taşıması cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Tuzla Tepeören Mahellesi Medeniyet Bulvarı üzerinde bulunan bir plastik imalathanesinde bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanların yükseldiği imalathane kısa sürede alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İmalathanede çıkan yangına müdahale etmek isteyen 3 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden biri çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürülürken, 2 işçiye ise olay yerinde ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangından imalathane de hasar oluştu. Yangına müdahale etmek isteyen işçilerin kurtarılma anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki vatandaşların yaralan işçileri yolun kenarına götürdükleri görünüyor. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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