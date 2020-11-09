Tuzla’da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Bitkisel atık yağların geri dönüşümü için yeni bir kampanya başlatmaya hazırlandıklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yayımlanan Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında başlatacağımız kampanya ile vatandaşımızın evinde biriktirdiği 10 litre ve üzeri bitkisel atık yağ için bir adet açılıp kapanan alışveriş çantası hediye edeceğiz.” dedi.