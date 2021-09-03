Tuzla’da ormanlar 7 gün 24 saat denetleniyor

İSTANBUL (DHA) – İstanbul’un en büyük ormanlık alanlarına sahip ilçelerinden olan Tuzla’da, tüm ormanlık alanlar, 7 gün 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan denetleniyor. Bugün yapılan denetimler sırasında, Tuzla’da bulunan seralık alanda yakılan ateş İnsansız Hava Aracı (Drone) ile fark edilerek söndürüldü.

İstanbul Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında uygulanan ormanlara giriş yasağının 30 Eylül’e uzatıldığını açıklamıştı. İstanbul’un en büyük ormanlık alanlarına sahip ilçelerinden olan Tuzla’da, Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla tüm ormanlık alanları, 7 gün 24 saat boyunca hem havadan hem de karadan denetleniyor. Orman yangını için oluşabilecek tehditlere karşı tüm önlemlerini alan ekipler, sokak hayvanlarını da unutmuyor.

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Tuzla Belediyesi ekipleri, piknik alanları ve ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasından dolayı ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanlarının yemek ve su bulmakta zorluk yaşamaması için düzenli olarak belirledikleri noktalara mama ve su koyuyorlar.

Ormanlık alanların İnsansız Hava Aracı (Drone) ile denetlendiği anda Tuzla’da bulunan seralık alanda yakılan ateşi fark eden Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri, ateşi büyümeden söndürdü.

“ORMANLIK ALANLARI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIYORUZ”

Ormanlık alanları denetleyen Tuzla Belediyesi zabıta personeli Ünsal Aras,” İstanbul Valiliğimiz tarafından alınan karar neticesinde ormanlık alanlara girişler Eylül ayının sonuna kadar yasaklanmıştır. Bununla ilgili çalışmalarımız gerek drone ile gerek yaya gerekse de araçlar ile ormanlık alanlarımızı kontrol altına almaya çalışıyoruz. Gece gündüz olarak vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Ormanlık alanlarda yangına sebep olacak olaylara elimizden geldiği sürece dikkat etmeye çalışıyoruz” dedi