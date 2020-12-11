Tuzla’da kapalı olması gereken saunada yangın çıktı: 8 kişi yaralandı, çok sayıda kişi dumandan etkilendi

Yılmaz OKUR /İSTANBUL,(DHA) – TUZLA’da bir site içerisindeki kapalı olması gereken saunada çıkan yangında 8 kişi yaralandı, çok sayıda kişi dumandan etkilendi. Sitede paniğe neden olan yangın nedeniyle yüzlerce site sakini sokağa döküldü.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Mimarbaşı Sokak’ta bulunan bir sitedeki saunada meydana geldi. Üç blok ve yaklaşık 300 daireden oluşan sitenin bodrum katındaki saunada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanların bütün siteyi kaplaması paniğe neden oldu. Sitede yaşayan yüzlerce kişi, sokağa döküldü. Ancak çok sayıda site sakini de evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sitede mahsur kalan vatandaşları merdiven yardımıyla kurtardı. Yangında, dumandan etkilenen çok sayıda kişiye sağlık ekipleri ilk yardım uyguladı.

8 KİŞİ YARALANDI

Yangın nedeniyle 8 kişi yaralanırken, yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ayrıca site sakinlerinin sokağa çıkması sırasında yaşanan arbedede bir kişinin kapıya sıkışan parmağı koptu. Yaralı vatandaş, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kopan parmak ise itfaiye ekiplerince bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Buz torbasına konulan parmak dikilmek üzere ambulans ile hastaneye yetiştirildi.

KAPALI OLMASI GEREKEN SAUNADA EĞLENMİŞLER

Öte yandan, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kapalı olması gereken saunada toplanan bir grubun saunayı çalıştırarak içeride eğlendiği iddia edildi. Çalışmasından bir müddet sonra saunada çıkan yangın nedeniyle yükselen dumanlar, kısa sürede bütün siteyi kapladı. Görgü tanıkları, saunayı kullanan şahısların yangın çıkmasının hemen ardından sitenin arka kapısından kaçtıklarını ileri sürdü.

“YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇAN İNSANLAR ÖLÜYORDU NEREDEYSE”

Sitede oturan bir vatandaş olayla ilgili, “Sitenin yangın merdiveni daire içi gibi, yani herhangi bir yangın merdiveni yok. Yangın merdiveninden kaçan insanlar ölüyordu neredeyse. Saunadan çıkmış diyorlar. Ben ilk duyanlardan biriyim zaten. Cama çıktım, kavga falan sandık. Dışarı çıktık yangın varmış. Aşağı indik, ben sordum, saunadan çıkmış dediler. Ki sauna da kapalı olmasına rağmen” şeklinde konuştu.

“SAUNADAN KAYNAKLI BİR YANGIN OLDU”

Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Murat Kant da yangınla ilgili açıklama yaptı. Kant açıklamasında, “Saunadan kaynaklı bir yangın oldu ve sitenin içerisine dolan dumandan vatandaşlarımız biraz sıkıntıya düştü. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız, gerek itfaiye, gerek polis arkadaşlarımız çalışanlarımızla beraber çalışıyorlar. Vatandaşlarımızdan herhangi sağlık açısından kötü bir durumu yok. Acil olanları ambulanslarla en yakın hastanelere transfer ettik. Can kaybımız yok, bundan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Polis ve itfaiye yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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