Tuzla’da hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı; şoför yaralandı

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Cengiz ÇOBAN -İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA)- TUZLA’da hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı. Kazada yaralan şoför hastaneye kaldırılırken, yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 09.45 sıralarında D-100 yan yol Edirne istikameti Aydınlı sapağında meydana geldi. İddiaya göre Ali Osman Kızılkaya’nın kullandığı 06 CYF 773 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoför yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve belediye ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Yaralı şoför sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti yan yolda trafik yoğunluk yaşandı. Ekiplerin çalışmasının ardından kamyonun kaldırılmasıyla trafik normale döndü.