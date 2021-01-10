Tuzla’da görme engelli vatandaşlara beyaz baston dağıtıldı

İSTANBUL, (DHA) – Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzla’da yaşayan görme engelli vatandaşların evlerine giderek beyaz baston hediye etti. Ayrıca Tuzla Belediyesi, sosyal medya platformu üzerinden farkındalık canlı yayını yaptı. Yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Engelli kardeşlerimin bizim yüreğimiz olduğunu, bizim vicdanımız olduğunu, onlarla dünyanın ve Tuzla’nın çok daha güzel olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi

Toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası anılan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu tarafından takip edilen 70 görme engelli vatandaşa beyaz baston dağıtıldı. Bastonlar, görevliler tarafından koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında risk oluşturmayacak şekilde dağıtıldı. Ayrıca Tuzla Belediyesi sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası farkındalığı yaratıldı. Programa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da katılırken, görme engelli gençler saz ve org ile sevilen türküleri söyledi. Bilal Şaner moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Beyaz Baston Görme Engelliler Özel Etkinliği’ programına katılan Başkan Yazıcı, ”Biz sizlerle birlikte çok yerde çok programda birlikte olduk. Ama şunu bilin ki yüreğimizin bir tarafında bir sızı var. Sizinle birlikte olamamanın getirmiş olduğu bir acı var” dedi.

“SİZİNLE BİRLİKTE OLAMAMANIN GETİRDİĞİ BİR ACI VAR”

Ben bütün kardeşlerimizin bu haftasını kutluyorum. Beyaz Baston özel programlarımızı her yıl yapıyorduk. Bu sene içerisinde bulunduğumuz pandemi şartları canlı yayın yaptık. İnşallah önümüzde ki yıl normale dönerek birlikte kutlarız. Beraber oluruz. Yine şarkılar türküleri birlikte söyleriz. Bu hafta vesilesi ile tüm görme engelli kardeşlerimin, Görme Engelliler Vakfı olmak üzere bizim yüreğimiz olduğunu, bizim vicdanımız olduğunu, onlarla dünyanın ve Tuzla’nın çok daha güzel olduğunu hatırlatmak istiyorum. Biz sizlerle birlikte çok yerde çok programda birlikte olduk. Ama şunu bilin ki yüreğimizin bir tarafında bir sızı var. Sizinle birlikte olamamanın getirmiş olduğu bir acı var. Dediğim gibi yakın zamanda aşı da geliyor. İnşallah daha normale döneriz hep birlikte. Bu programları birlikte başarırız diye düşünüyorum” dedi.

“YARDIM ETMEK DUYGUSUNU YAŞIYORLAR”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Bu programı organize eden biliyorsunuz bizim Gönül Elleri Çarşımız. Yardım meleği gibi çalışan hanımefendilerin oluşturmuş olduğu 12 komisyondan bir tanesidir. Özel Çocuklar Komisyonumuzun özellikle yapmış olduğu programların bir tanesini bugün yaşıyoruz. Ben emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Gönül Elleri Çarşımız ile 26 binin üzerine çıkan aileyi takip etmek. Onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onlara destek olabilmek, sosyal ve psikolojik gibi bütün rahatsızlıkları dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi olanları ihtiyaç fazlalısı ile buluşturabilme çabasını gösteren Gönül Elleri’ndeki gönüllü hanımefendilere teşekkür ediyorum. Nezaketi, letafeti ve merhametiyle ortaya çıkmış bu hanımefendilere şahsım ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Onlar iyiliği, güzelliği ve merhameti yayıyorlar. Onlar yarım etmeyi yayıyorlar. Yardım etmek gibi insan bedenine ve doğasına mıh gibi işleyen o mükemmel duyguyu yaşıyorlar ve yaşatıyorlar. Bu duyguyu da viral gibi topluma yaymak için hep birlikte çalışıyoruz” dedi

Program sırasında Görme Engelli Melike Firdevs’in saz çalmasının çok iyi olduğunu belirten Başkan Yazıcı, Koronavirüs pandemisi bittikten sonra Firdevs ile piyano ve saz çalarak konser vereceğini söyledi.