Tuzla’da fabrika bahçesinde yangın-1

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) TUZLA Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikanın bahçesinde bulunan kimyasalların bulunduğu paletlerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.

FOTOĞRAF