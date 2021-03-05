Tuzla’da et üretim tesisinde yangın (1) / Ek fotoğraflar

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)- BURSA’da aralarında alacak-verecek meselesinden dolayı tartıştığı Rasim K.'nin iş yerini 3 arkadaşıyla basan Ö.K. kurşun yağdırdı. Çıkan silahlı çatışmada iş yeri sahipleri Rasim K....
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